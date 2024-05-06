Дорожники Подмосковья восстановили работу девяти светофоров

Специалисты «Мосавтодора» во время обследования региональных дорог выявили неисправности в работе девяти светофоров, которые оперативно устранили, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожники восстановили работоспособность светофоров на ул. Шоссейной в г. Волоколамске, улицах Гагарина и Келдыша в г. Жуковском, улицах Ленина и Борисова в г. Лобня, на ул. Ново-Никольской и Ильинском шоссе в г. Красногорске, а также на 32-м км Каширского шоссе в Ленинском округе.

«На Пятницком шоссе в деревне Юрлово в Химках на пешеходном светофоре не работала вызывая кнопка. Из-за неисправной кнопки светофор не переключался в режим «зеленого» света для пешеходов. Неисправности подобного рода несут в себе опасность как для пешеходов, так и для автомобилистов, повышая риск возникновения аварии. Специалисты оперативно приняли меры и отремонтировали кнопку», — добавили в ведомстве.

«Мосавтодор» ежедневно обследует региональные дороги и проверяет состояние светофорных объектов, так как они непосредственно влияют на безопасность дорожного движения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.