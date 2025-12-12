Дорожники Подмосковья восстановили ограждения в 10 округах

Ограждения восстановили в городской черте на шести дорогах: Волковской улице в Люберцах, Станционной улице в Королеве, Октябрьской улице в Балашихе, Ивантеевском шоссе в Ивантеевке, Донинском шоссе в Раменском и на Октябрьском проспекте в Подольске.

Также ремонтные работы провели в малых населенных пунктах на Заречной улице в селе Рогачево Дмитровского округа, улице Володарского в поселке городского типа Нахабино г. о. Красногорск, 31-м км Каширского шоссе в Ленинском округе и на дороге в деревне Шипулино г. о. Клин.

«Чтобы повысить безопасность и снизить вероятность ДТП, специалисты монтируют ограждения. Пешеходные — на участках, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, тем самым предотвращая заезд транспортных средств на тротуар. Тросовые ограждения — для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения — для того, чтобы снизить вероятность съездов с дороги», — пояснили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что обследование элементов, влияющих на безопасность дорожного движения, проводится регулярно. При необходимости специалисты «Мосавтодора» проводят их ремонт.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.