Дорожники Подмосковья устранили последствия снегопада в выходные

В выходные в Московской области выпало до 15 см снега. Дорожные службы региона за два дня в общей сложности провели уборку более 40 тысяч км муниципальных и региональных дорог, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«В работах по ликвидации снегопада и обеспечению безопасного проезда по дорогам, а также по уборке остановок и тротуаров Московской области были задействованы 2128 дорожных рабочих и 1200 единиц спецтехники. В ночь на понедельник проводилась противогололёдная обработка дорожной сети», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В ведомстве пояснили, что сегодня ночью дорожники обработали против скользскости порядка 25 тысяч км — около 13 тысяч км пришлось на региональные дороги. В первую очередь работы проводятся на трассах с высокой интенсивностью движения и на опасных участках дорог.

Дорожные службы продолжают мониторинг погодных условий и проводят необходимые работы по уборке снега и противогололедной обработке.

В понедельник в Московской области местами пройдет небольшой мокрый снег, температура до -2 градусов. Вечером и ночью на дорогах возможна гололедица. Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов быть предельно внимательными, не выезжать на летней резине, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.