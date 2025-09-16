Дорожники Подмосковья провели работы на 7 мостовых сооружениях

В ходе обследования региональной дорожной сети специалисты «Мосавтодора» выявили и устранили недостатки на семи мостовых сооружениях, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Для повышения комфорта и безопасности дорожники привели в порядок Шуруповский мост в Серпухове и сооружения в деревне Башкино Наро-Фоминского округа, на Ярославском переулке в Рузе и в селе Новый Милет г. о. Балашиха.

Кроме того, специалисты очистили от граффити мостовые опоры на улице Маяковского в городе Химки, Московском шоссе в Сергиевом Посаде и Олимпийском проспекте в Мытищах.

Обследование региональных дорог проводится еженедельно в ходе работ по летнему содержанию. В рамках обследований специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, мостовых сооружений, состоянию инфраструктурных элементов: остановок, знаков, ограждений, лежачих полицейских, линий освещения и светофоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.