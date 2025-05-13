Дорожники Подмосковья приступили к третьему циклу уборки дорожной сети

«В рамках третьего цикла запланированы следующие виды работ: ямочный ремонт, уборка смета и мусора, мойка проезжей части, тротуаров и ограждений и восстановление разметки. На дорогах Подмосковья будут работать более 1,5 тыс. единиц спецтехники», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В рамках третьего цикла специалисты «Мосавтодора» на региональной сети уже убрали мусор на 528 км и очистили от смета 442 км, а также отремонтировали порядка 1,4 тыс. дефектов покрытия. На муниципальных дорогах дорожники очистили от мусора 883 км, смет убрали на 573 км и ликвидировали около 1,5 тыс. ям.

К работам по летнему содержанию и приведению дорог в порядок после зимы дорожники приступили в конце марта. Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.