Дорожники Подмосковья отремонтировали знаки на 15 дорогах

Знаки отремонтировали на 11 дорогах в черте города: улицах Королева и Мясищева в Жуковском, улице Шоссейной в Раменском, улице Заречной в Лобне, проспекте Испытателей в Красноармейске Пушкинского округа, улице 3-ей Урицкого в Солнечногорске, улице Орджоникидзе в Подольске, проспекте Конструктора Селезнева в Дубне, улице Стрелецкой в Кашире, а также на Оболенском шоссе в Протвине и Новом шоссе в Долгопрудном.

А в малых населенных пунктах работы провели на улице Агрогородок в деревне Черное г. о. Балашиха, улице Магистральной в селе Молоди г. о. Чехов, 86-км Каширского шоссе в г. о. Ступино и на Касимовском шоссе в поселке городского типа Малаховка г. о. Люберцы.

«Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно», — пояснили в ведомстве.

Работы по поддержанию порядка на региональных дорогах идут регулярно в рамках содержания — дороги обследуются и проводятся необходимые работы по ремонту элементов дорожной инфраструктуры. Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют элементам, влияющим на безопасность дорожного движения: светофорам, ограждениям, искусственным неровностям, светофорам и линиям освещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.

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