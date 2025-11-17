Дорожники Подмосковья отремонтировали тротуары в 10 округах

Дефекты покрытия восстановили на тротуарах в городах: на Кубинском шоссе в Наро-Фоминске, Талсинской улице в Щелкове, Октябрьском проспекте в Люберцах и на Московской улице в Долгопрудном. А еще в Долгопрудном оборудовали тротуар для маломобильных граждан на Лихачевском проезде, также тротуар для маломобильных групп населения обустроили на улице Мира в Павловском Посаде.

А в малых населенных пунктах также провели ремонт ям и дефектов покрытия на тротуарах вдоль Волоколамского шоссе в поселке Румянцево м. о. Истра, Центральной улицы в поселке городского типа Свердловский Лосино-Петровского г. о., Рогачевского шоссе в поселке Совхоза Останкино Дмитровского м. о., Центральной улицы в деревне Филатово Рузского м. о. и дороги в деревне Ильинская Слобода Можайского м. о.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию дорожных знаков и светофоров и своевременно приводят их в нормативное состояние для обеспечения безопасности и комфорта участников дорожного движения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.