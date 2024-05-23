Дорожники Подмосковья отремонтировали свыше 17 тыс ям за неделю

В рамках летнего содержания дорожники Подмосковья за неделю ликвидировали больше 17 тыс. ям, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Чуть больше 10 тысяч дефектов покрытия отремонтировали на региональных дорогах, из них больше 2 тысяч пришлось на Красногорск, Одинцово, Истру и Солнечногорск. А на муниципальной сети ликвидировали более 7,5 тысяч ям, наибольший объем работ провели в Химках (почти 860 ям), округе Пушкинский (более 500 ям), Одинцове (порядка 460), Ленинском округе (более 400), Балашихе (400 ям).

В рамках летнего содержания дорожники также проводят ремонт знаков, ограждений, светофоров и линий освещения. При необходимости также ремонтируют остановочные пункты.

Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ) — сначала дефекты покрытия оцифровывают, а после ликвидации направляют фотоотчет о проделанной работе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.