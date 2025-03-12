Дорожники Подмосковья отремонтировали светофоры в девяти округах

Дорожные светофоры отремонтировали на ул. Московской в Дмитрове, ул. Колхозной в Ступине, ул. Котовского в дачном поселке Загорянский г. о. Щелково, ул. Линейной в Балашихе, на ул. Энергетиков в Дзержинском, а также в г. о. Мытищи на ул. Мира, Олимпийском проспекте и Осташковском шоссе в черте окружного центра и на ул. Ильинской.

Также отремонтировали неисправные вызывные кнопки пешеходных светофоров на ул. 1-й Волоколамской в Дедовске, ул. Симферопольской в деревне Манушкино г. о. Чехова и на ул. Жилинской в поселке городского типа Андреевка г. о. Солнечногорска.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках летнего содержания. Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.