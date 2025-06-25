Дорожники Подмосковья отремонтировали светофоры в 10 городских округах

Специалисты «Мосавтодора» за минувшую неделю отремонтировали светофорные объекты, расположенные на региональных дорогах в 10 городских округах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожники провели работы на светофорных объектах, расположенных на 8 городских улицах: ул. Чистова в Подольске, ул. Пушкина в Луховицах, проспекте Конструктора Селезнева в Дубне, ул. Ново-Никольской в Подольске, ул. Первомайской в Долгопрудном, ул. Московской в Можайске, Волковском шоссе в Мытищах, а также на 28-м км Каширского шоссе в Видном.

На двух дорогах в малых населенных пунктах также отремонтировали светофоры: Лыткаринском шоссе у остановки «Волкуша» в Лыткарине и на Западном объезде Сергиева Посада.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках летнего содержания. Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только „Мострансавто“ ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.