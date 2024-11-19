Дорожники Подмосковья отремонтировали светофоры на 12 дорогах

сегодня в 17:19

Специалисты «Мосавтодора» провели ремонт светофорных объектов, расположенных на 12 региональных дорогах в восьми городских округах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Специалисты отремонтировали дорожные светофоры на ул. Пушкинской в Дмитрове, проспекте Победы в Ступине, проспекте Кирова в Коломне, ул. Обуховской в Солнечногорске, ул. Победы в Егорьевске, 54-м км Каширского шоссе в Домодедове, на дорогах в селе Макеево Зарайского округа и 1-м квартале поселка Развилка Ленинского округа.

Неисправные вызывные кнопки отремонтировали на трех светофорных объектах: ул. Мира в Мытищах, Старом Симферопольском шоссе в Чехове и на дороге в поселке Аничково Лосино-Петровского округа.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках летнего содержания.

Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.