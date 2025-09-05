Дорожники Подмосковья отремонтировали повреждения на трех надземных переходах

В ходе обследования региональной дорожной сети специалисты «Мосавтодора» выявили и отремонтировали незначительные повреждения конструкций надземных пешеходных переходов в трех округах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Работы провели на переходах на улице Привокзальной в Ступине, улице Заводской в Красногорске и на улице Железнодорожной в селе Жаворонки Одинцовского округа.

Кроме того, специалисты очистили от граффити подземный переход через Олимпийский проспект в Мытищах и надземный переход через улицу Большую Серпуховскую в Подольске.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, мостов и переходов, остановочных пунктов, состоянию дорожных знаков и светофоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.