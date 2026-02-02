Дорожники Подмосковья отремонтировали освещение на 10 региональных дорогах

Специалисты Мосавтодора восстановили линии освещения на десяти региональных дорогах в городских и муниципальных округах Московской области в рамках зимнего содержания, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы по восстановлению освещения прошли на трех крупных шоссе: на 4-м километре Осташковского шоссе в городском округе Мытищи, на 34-м километре Каширского шоссе в Ленинском округе и на Леоновском шоссе в микрорайоне Кучино города Балашиха.

Кроме того, специалисты провели ремонт на проспекте Пацаева в Долгопрудном, улице Хлебникова в Егорьевске, Первомайской улице в Ивантеевке Пушкинского округа, Центральной улице в селе Октябрьское Коломенского округа, улице 11 Саперов в поселке Нахабино Красногорского округа, на дороге в селе Ям Домодедовского округа и на Западном объезде Сергиева Посада.

В министерстве подчеркнули, что дорожники еженедельно обследуют региональную сеть, чтобы поддерживать элементы инфраструктуры, влияющие на безопасность дорожного движения, в нормативном состоянии. Внимание уделяется освещению, светофорам, дорожным знакам и искусственным неровностям.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.