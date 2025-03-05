Дорожники Подмосковья отремонтировали остановки в 7 округах

Специалисты «Мосавтодора» провели ремонт остановочных павильонов на региональных дорогах в семи округах Московской области. Ремонтные работы элементов инфраструктуры на региональных дорогах Московской области проводятся круглый год, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Для повышения комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта дорожники отремонтировали остановки, расположенные в городах на ул. Вертлинской в Солнечногорске и ул. Большой Серпуховской в Подольске. А также провели ремонт павильонов на ул. Центральной в деревне Мостищи г. о. Коломна, ул. Ленина в рабочем поселке Правдинский Пушкинского округа, ул. Серова в деревне Боровково Богородского округа, а также на дорогах в деревне Сырьево г. о. Домодедово и деревне Скрылья г. о. Серпухова.

Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют нормативному состоянию остановочных пунктов, знаков, ограждений, линий освещения, светофоров и искусственных неровностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.