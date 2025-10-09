Дорожники Подмосковья отремонтировали ограждения в 10 округах

На региональных дорогах в 10 округах специалисты «Мосавтодора» отремонтировали тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — пояснили в ведомстве.

Ограждения восстановили на дорогах в черте городов: Волковском шоссе в Мытищах, Симферопольском шоссе в Чехове, Талсинской улице в Щелкове, улице Антипова в Егорьевске, Дзержинском шоссе в Котельниках.

Также ремонтные работы провели в малых населенных пунктах: на Шоссейной улице в деревне Старые Псарьки Богородского округа, Трехгорной улице в поселке Трехгорка Одинцовского округа, Институтской улице в поселке городского типа Нахабино г. о. Красногорск, 67-м км Каширского шоссе в Домодедове, а также на Егорьевском шоссе в поселке городского типа Малаховка округа Люберцы.

Обследование элементов, влияющих на безопасность дорожного движения, проводится регулярно. При необходимости специалисты «Мосавтодора» проводят их ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.