Дорожники Подмосковья отремонтировали ограждения в 10 округах

Специалисты «Мосавтодора» устранили дефекты покрытия и привели в норматив тротуары на десяти региональных дорогах в десяти округах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дефекты покрытия восстановили на тротуарах в городах: на Центральной улице в микрорайоне Кучино в Балашихе, Мытищинской улице в Мытищах, улице Энтузиастов в микрорайоне Привокзальный в Волоколамске, Московской улице во Фрязине, улице Академика Белова в Ступине, Аэропортовской улице в Лобне, улице Октябрьской Революции в Коломне и на Станционной улице в микрорайоне Новые Подлипки в Королеве.

А в малых населенных пунктах также провели ремонт ям и дефектов покрытия на тротуарах вдоль Заречной улицы в поселке городского типа Марусино г. о. Люберцы и Заречной улицы в селе Рогачево Дмитровского округа.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию дорожных знаков и светофоров и своевременно приводят их в нормативное состояние для обеспечения безопасности и комфорта участников дорожного движения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.