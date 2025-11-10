Дорожники Подмосковья отремонтировали ограждения в 10 округах

На региональных дорогах в 10 округах специалисты «Мосавтодора» отремонтировали тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Чтобы повысить безопасность и снизить вероятность ДТП, специалисты монтируют ограждения. Пешеходные — на участках, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, тем самым предотвращая заезд транспортных средств на тротуар. Тросовые ограждения — для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения — для того, чтобы снизить вероятность съездов с дороги», — пояснили в ведомстве.

Ограждения восстановили в городской черте: на Дзержинском шоссе в Котельниках, улице Ленина в Лобне, улице Московской в Долгопрудном, улице Орджоникидзе в Подольске, Разинском шоссе в Балашихе, Талсинской улице в Щелкове.

Также ремонтные работы провели в малых населенных пунктах: на Старосимферопольском шоссе деревне Волосово округа Чехов, улице Некрасова в деревне Ратчино округа Воскресенск, Школьной улице в деревне Сухарево округа Мытищи, Первомайской улице в поселке городского типа Мисайлово Ленинского округа.

Обследование элементов, влияющих на безопасность дорожного движения, проводится регулярно. При необходимости специалисты «Мосавтодора» проводят их ремонт.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.