Дорожники Подмосковья отремонтировали искусственные неровности на 9 дорогах

Работы провели на ул. Московской в Химках, ул. Пушкина в р. п. Вербилки Талдомского округа, ул. 1 Мая в д. Михали округа Егорьевск, Петровском шоссе в Голицыне, ул. Урицкого в р. п. Уваровка Можайского округа. Также искусственные неровности заменили в Коломне на ул. Коломенской и Малинском шоссе и в округе Пушкинский на ул. Боткинской в микрорайоне Клязьма и ул. Главной в п. Черкизово.

«Искусственные неровности устанавливаются для принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках», — пояснили в ведомстве.

Поврежденные неровности несут в себе опасность как для пешеходов, так и для автомобилистов, повышая риск возникновения аварии, поэтому работы проводятся регулярно. Обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют элементам безопасности движения, в том числе светофорам, знакам, ограждениям и линиям освещения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.