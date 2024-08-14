Дорожники Подмосковья отремонтировали искусственные неровности на 8 дорогах

Ремонтные работы провели на ул. Колхозной и проезде Шестакова в Лыткарине, ул. Набережной в селе Мамонтово Богородского округа, ул. Томилинской в Дзержинском, ул. Мичурина в Жуковском, ул. Крыловской в Пушкино, ул. Девичье Поле в Коломне, Фабричном проезде в деревне Пирогово г. о. Мытищи.

«Искусственные неровности устанавливаются для принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках», — пояснили в ведомстве.

Поврежденные неровности несут в себе опасность как для пешеходов, так и для автомобилистов, повышая риск возникновения аварии, поэтому работы проводятся регулярно. Обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют элементам безопасности движения, в том числе светофорам, знакам, ограждениям и линиям освещения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.