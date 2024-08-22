Дорожники Подмосковья отремонтировали искусственные на 8 дорогах

Ремонтные работы провели на 8 дорогах: ул. 2-й Глуховской в Ногинске, ул. Чкалова в Жуковском, ул, Московской в Химках, ул. Чехова в дачном поселке Красково г. о. Люберцы. Также искусственные неровности отремонтировали в Талдомском округе на ул. Привокзальной в р. п. Вербилки и ул. Полевой в с. Новогуслево, и в Долгопрудном на ул. Парковой и на путепроводе у ж/д пл. Водники.

Искусственные неровности устанавливаются для принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках.

В ведомстве также отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют элементам безопасности дорожного движения: остановочным пунктам, линиям освещения, ограждениям, дорожным знакам и светофоров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.