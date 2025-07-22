Дорожники Подмосковья отремонтировали больше 230 знаков с начала июля

С начала июля специалисты «Мосавтодора» привели в нормативное состояние больше 230 выцветших, поврежденных или отсутствующих дорожных знаков на региональных дорогах Московской области. Среди основных дефектов также присутствовали подвергшиеся коррозии стойки и знаки с вандальными надписями, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Работы провели на дорогах в шести городах: улице Староямской в Клину, улице Ленина в Лобне, проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном, улице Советской в Королеве, улице Минина в Дмитрове и улице Курской в Подольске. А также в четырех малых населенных пунктах: улице Первомайской в поселке Чкалово округа Люберцы, на дорогах в поселке Майдарово округа Солнечногорск, деревне Чернево Волоколамского округа и на повороте на деревню Былино Сергиево-Посадского округа.

Сотрудники «Мосавтодора» оперативно проводят ремонт или замену поврежденных дорожных знаков. Кроме того, специалисты регулярно проводят обследование дорожной сети. В ходе этих проверок особое внимание уделяется состоянию дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта, а также дорожных знаков и светофоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.