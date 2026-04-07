Дорожники Подмосковья начали весеннюю уборку дорог

Дорожные службы Московской области приступили к генеральной уборке региональных трасс после зимы, работы продлятся до 1 мая. В них задействовано около 900 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты Мосавтодора начали комплексную уборку дорог с наступлением благоприятной погоды. При этом службы продолжают мониторить прогнозы: в регионе возможны заморозки, поэтому техника для противогололедной обработки остается в готовности.

«Дорожные службы Подмосковья уже приступили к уборке дорог после зимнего периода в связи с наступлением благоприятной погоды. Но, тем не менее, продолжают мониторить погодные условия, так как по прогнозам в регион еще придут заморозки — на этот случай для противогололедной обработки у нас дежурит спецтехника», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В рамках первого цикла работ дорожники помоют и покрасят 4,4 тыс. остановок, очистят 13,1 тыс. км проезжей части и 2,9 тыс. км тротуаров. Также запланирована мойка 2,5 тыс. км ограждений и 102 км шумозащитных экранов, уборка смета вдоль 2,9 тыс. км дорог и мусора на 14,3 тыс. км придорожных полос. В городах нанесут 3,8 тыс. км линейной разметки и обновят разметку более чем на 1 тыс. пешеходных переходов.

В апреле на региональных дорогах проходят еженедельные субботники с участием 640 дорожников и около 270 сотрудников министерства и Мосавтодора. Уже состоялось два таких мероприятия.

После зимы специалисты также ремонтируют ямы и дефекты покрытия, восстанавливают дорожные знаки, ограждения, светофоры, линии освещения, искусственные неровности и остановочные павильоны. Качество содержания контролируют с помощью системы СКПДИ с геометками и фотоматериалами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.