Дорожники Подмосковья ликвидируют последствия непогоды

В связи с обильными осадками на некоторых участках в Московской области образовались подтопления. В настоящее время осуществляются комплексные мероприятия по ликвидации последствий непогоды, которые планируется завершить в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Так, на подходе к временному пешеходному мосту в деревне Поречье Рузского округа в связи с обильными осадками размыло верхний слой покрытия из крошки. Движение по временному сооружению не ограничено, дорожники уже отвели воду и приступили к устройству верхнего слоя из асфальтобетонной крошки. Работы планируется завершить сегодня к вечеру. Временный мост в Поречье был устроен весной на время капитального ремонта основного сооружения через реку Москву.

На Можайском шоссе в деревне Подлипки Одинцовского округа размыло обочину. Дорожники установили предупреждающие знаки, водоналивные блоки и сейчас ведут откачку воды. После спада уровня воды, специалисты проведут обследование трубы и состояние конструктивных слоев дороги и определят следующий этап работ.

Также в Одинцовском округе администрация округа с дорожными специалистами начали работы на размытых участках дорог к садовым товариществам Березка, Клин и Покровское.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо обратиться по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.