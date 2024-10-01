Дорожники Подмосковья ликвидировали дефекты покрытия на тротуарах

«Для поддержания в нормативном состоянии тротуаров специалисты «Мосавтодора» с начала апреля ликвидировали на них порядка 5 тыс. кв. метров дефектов покрытия. Работы продолжаются. Отмечу, что в рамках летнего содержания ямочный ремонт и на проезжей части, и на тротуарах проводится с применением горячей асфальтобетонной смеси», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Дорожные службы Московской области регулярно проверяют состояние дорог и тротуаров и, в случае выявления дефектов, проводят ямочный ремонт покрытия. После «оцифровки» ям проводятся работы по их ликвидации — весь процесс с геометками, а также фотоотчетом фиксируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), что позволяет отслеживать ход и качество работ.

Всего вдоль региональных дорог Подмосковья расположено порядка 3 тыс. км тротуаров, в этом году планируется построить еще 65 км новых тротуаров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.