Дорожники Подмосковья ликвидировали дефекты покрытия на тротуарах

Специалисты «Мосавтодора» регурляно обследуют региональные дороги, чтобы поддерживать их в нормативном состоянии. Помимо ликвидации дефектов покрытия на дорог, дорожники ремонтируют и тротуары. В семи округах провели ремонт восьми поврежденных тротуаров, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Устранили дефекты покрытия на тротуарах, расположенных на городских улицах: Ново-Никольской улице в Красногорске, Лихачевском проспекте в Долгопрудном, улице Екатерины Дашковой в Серпухове, Дзержинском шоссе в Котельниках.

В малых населенных пунктах отремонтировали поврежденные тротуары, расположенные на улице 11 Саперов в поселке городского типа Нахабино г. о. Красногорск, Осташковском шоссе в деревне Подрезово г. о. Мытищи и на дорогах в деревне Матвейково г. о. Ступино и в поселке Майдарово г. о. Солнечногорск.

В ведомстве отметили, что ямочный ремонт проводится круглый год. В теплое время года дорожники используют горячую асфальтобетонную смесь. Ход и качество работ контролируются через специализированную систему СКПДИ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.