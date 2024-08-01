Дорожники Подмосковья ликвидировали более 1,8 тыс дефектов покрытия за сутки

Дорожные службы Московской области ликвидировали более 1,8 тыс. дефектов покрытия на проезжей части за сутки, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На муниципальной сети отремонтировали более 700 ям, наибольший объем работ провели в Балашихе, Щелкове и Павлово-Посадском округе. На региональной сети устранили 1,1 тыс. ям, а наибольший объем ямочного ремонта провели в Дубне, Талдомском и Дмитровском округах.

Дорожные службы регулярно обследуют дороги и, в случае выявления ненормативного состояния, проводят ямочный ремонт покрытия.

После «оцифровки» ям проводят работы по их ликвидации — весь процесс с геометками, а также фотоотчетом фиксируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

В рамках летнего содержания ямочный ремонт проводится с применением горячей асфальтобетонной смеси.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.