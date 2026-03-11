Дорожники Подмосковья готовят региональные трассы к паводку

сегодня в 13:42

Региональные дороги Московской области готовят к весеннему паводку из-за обильных снегопадов зимой. Специалисты проверяют технику и расчищают водоотводные системы, чтобы снизить риск подтоплений, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Подмосковье прогнозируется рост числа паводков в весенний период. Для предотвращения подтоплений Мосавтодор проводит комплекс подготовительных мероприятий на региональной сети дорог.

Специалисты проверили техническое состояние более 100 мотопомп, включая оборудование производственных комплексов, а также наличие всасывающих и напорных рукавов на складах. Одновременно дорожные службы расчищают водоотводные каналы, ливневые стоки и канализационные решетки.

Определено 89 потенциально опасных участков, где возможен проход паводка. Их круглосуточно мониторят для оперативного реагирования. На 12 участках в Коломне, Луховицах и Озерах существует высокая вероятность временного ограничения движения из-за подъема воды. В случае введения ограничений жителей проинформируют дополнительно. При нештатных ситуациях необходимо обращаться по телефону 112.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.