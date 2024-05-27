Дорожники отремонтируют асфальтовое покрытие во дворах Щелкова

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета городского округа Щелково.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий в городском округе Щелково», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов муниципальных образований Московской области, нуждающихся в ремонте асфальтового покрытия дворовой территории в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий по адресам: округ Щелково, г. Щелково, ул. Центральная, дома № 9, 9А, 5.

В рамках выполнения работ к октябрю 2024 года планируется провести ремонт дворовых территорий и комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.