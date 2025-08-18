Дорожники отремонтировали знаки в 8 округах Подмосковья

В рамках работ по летнему содержанию на региональных дорогах специалисты «Мосавтодора» восстановили отсутствующие и поврежденные дорожные знаки в восьми округах Московской области, сообщает персс-служба Минтранса Подмосковья.

Знаки отремонтировали на пяти дорогах в черте городов: улице Вокзальной в Щелкове, проспекте Академика Туполева в Домодедове, улице Первомайской в Лосино-Петровском, проспекте Испытателей в Красноармейске Пушкинского округа и улице Советской в Электрогорске Павлово-Посадского округа.

А в малых населенных пунктах работы провели на трех дорогах: в деревне Настасьино Дмитровского округа, на улице 1-й Ленинской в деревне Губино Орехово-Зуевского округа и улице Центральной в деревне Кузнецово Раменского округа.

«Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно», — пояснили в ведомстве.

Работы по поддержанию порядка на региональных дорогах идут регулярно в рамках содержания — дороги обследуются и проводятся необходимые работы по ремонту элементов дорожной инфраструктуры. Особое внимание дорожники уделяют элементам, влияющим на безопасность движения: знакам, светофорам, ограждениям, искусственным неровностям, светофорам и линиям освещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.