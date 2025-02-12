Дорожники отремонтировали знаки в 10 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали и восстановили выцветшие, поврежденные и отсутствующие дорожные знаки на 14 региональных дорогах в 10 городских округах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожники привели в нормативное состояние знаки на городских улицах: ул. Маштакова в Подольске, ул. Полиграфистов в Чехове, ул. Антипова в Егорьевске, ул. Ленина в Красногорске, ул. Гагарина в Жуковском, а также в Солнечногорске на ул. Разина и Вертлинском шоссе, в Серпухове на улицах Межевой, Ворошилова и проезде Мишина.

Ремонт знаков провели и в малых населенных пунктах: на ул. Заводской в деревне Демихово Орехово-Зуевского округа, на ул. Ленина в поселке Большевик г. о. Серпухова, на ул. Чехова в поселке Красково г. о. Люберцы, на 97-м км Каширского шоссе в Ступине.

Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно, добавили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится сотрудниками «Мосавтодора» еженедельно, особое внимание уделяется элементам, влияющим на безопасность дорожного движения: светофорам, ограждениям, искусственным неровностям, светофорам и линиям освещения, и при необходимости проводят их ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.