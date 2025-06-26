Дорожники отремонтировали улицу Чкалова в поселке Ильинский Раменского округа

В ходе ремонтных работ было отфрезеровано старое дорожное покрытие и уложен новый асфальтобетон на площади 2 505 кв. м. Также были отремонтированы инженерные коммуникации: ливневая канализация, люки колодцев, а также локально заменены бордюры. Для обеспечения безопасности дорожного движения установлены три искусственные дорожные неровности с соответствующими дорожными знаками и разметкой.

Результаты работ в ходе рабочего визита проинспектировал глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев.

«Несмотря на неблагоприятные погодные условия, подрядчик сумел завершить ремонтные работы в установленный срок», — отметил Эдуард Владимирович.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.