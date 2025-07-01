Дорожники отремонтировали светофоры в десяти горокругах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» за минувшую неделю отремонтировали светофорные объекты, расположенные на региональных дорогах в 10 городских округах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожники провели работы на светофорных объектах, расположенных на городских улицах: Борисовском шоссе в Серпухове, ул. Чехова в Чехове, проспекте Ильича в Шатуре, проспекте Королева в Королеве, ул. Талсинской в Щелкове, проектируемом проезде № 5208 в Видном и Восточной объездной дороге в Дмитрове.

На двух дорогах в малых населенных пунктах также отремонтировали светофоры: 55-м км Каширского шоссе в Домодедове, ул. Советской в Куровском Орехово-Зуевского округа и Монинском шоссе в поселке городского типа Свердловский Лосино-Петровского округа.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках летнего содержания. Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.