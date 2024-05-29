Дорожники отремонтировали светофоры в 9 округах Подмосковья

В ходе обследования региональной дорожной сети сотрудники «Мосавтодора» выявили неисправные светофорные объекты в ряде городских округов. Специалисты восстановили работоспособность светофорных объектов в 9 округах региона, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Отремонтировали светофоры на дорогах в деревне Глухово и селе Дмитровское в Красногорске, на ул. Школьной в Серебряных Прудах, ул. Советской в Щелкове, проспекте Мира во Фрязине, ул. Фрунзе в Ступине, Новом бульваре и Лихачевском шоссе в Долгопрудном, ул. Пушкина в Луховицах и на ул. Жилинской в р. п. Андреевка Солнечногорска.

«В округе Щелково на Фряновском шоссе в селе Трубин была обнаружена неисправная вызывная кнопка пешеходного светофора. Из-за неработающей кнопки светофор не переключался в режим «зеленого» света для пешеходов. Ее также оперативно починили», — добавили в ведомстве.

Для комфорта и безопасности участников дорожного движения специалисты «Мосавтодора» оперативно принимают меры и ремонтируют светофорные объекты.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, состоянию остановочных пунктов, дорожных знаков и светофоров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.