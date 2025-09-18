Дорожники отремонтировали светофоры в 9 округах Подмосковья

Работоспособность светофоров восстановили на пяти дорогах в черте городов: Букинском шоссе в Лобне, проспекте Юных Ленинцев в Подольске, Олимпийском проспекте в Мытищах, Симферпольском шоссе в Чехове и улице 100-й Свирской Дивизии в Раменском.

В малых населенных пунктах отремонтировали дорожные светофоры на Придорожной улице в деревне Митькино Одинцовского округа, Пятницком шоссе в деревне Юрлово г. о. Химки и улице Гаршина в поселке городского типа Томилино Люберец.

Также неисправную вызывную кнопку пешеходного светофора отремонтировали на Центральной улице в Щелкове.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках содержания. Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.