Дорожники отремонтировали светофоры в 9 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали светофорные объекты, расположенных на 10 региональных дорогах в девяти городских округах Московской области, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Специалисты отремонтировали восемь дорожных светофоров, расположенных на 73-м км Старосимферопольского шоссе в Чехове, 26-м км Каширского шоссе в городе Видное, на ул. Школьной в Серебряных Прудах, ул. Ворошилова в Серпухове, ул. Московской в Долгопрудном, Ярославском шоссе в Сергиевом Посаде, а также на ул. Железнодорожной в рабочем поселке Монино г. о. Щелково и на дороге у СНТ Учитель в Коломне.

Также отремонтировали неисправные вызывные кнопки двух пешеходных светофоров на ул. Подольской в городе Подольске и на Лихачевском шоссе рядом с коттеджным поселком Набережный в Долгопрудном.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках летнего содержания. Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.