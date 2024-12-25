Дорожники отремонтировали светофоры в 9 муниципалитетах Подмосковья

Специалисты отремонтировали дорожные светофоры, расположенные на Восточной Объездной дороге в Дмитрове, ул. Ленина в Красногорске, Хотьковском проезде в Сергиевом Посаде, проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном, 46-м Каширском шоссе в Домодедове, Пятницком шоссе в деревне Брехово округа Химки, Степаньковском шоссе в рабочем поселке Правдинский Пушкинского округа и на дороге поселка городского типа Андреевка в округе Солнечногорск.

Также починили неисправную вызывную кнопку пешеходного светофора на ул. Молодежной в Раменском округе.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках летнего содержания. Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.