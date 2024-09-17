Дорожники отремонтировали светофоры в 8 округах Подмосковья

В ходе обследования региональной дорожной сети сотрудники «Мосавтодора» провели ремонт светофорных объектов, расположенных на 10 региональных дорогах в 8 округах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Восемь дорожных светофоров отремонтировали на ул. Советской Конституции в г. Ногинске Богородского округа, на ул. Октябрьской Революции в Коломне, ул. Куйбышева в р. п. Менделеево г. о. Солнечногорска, ул. Советской в микрорайоне Железнодорожный г. Балашиха, Волоколамском шоссе в микрорайоне СГШ г. Красногорска, а также на ул. Андропова и 81-м км Каширском шоссе в Ступине.

Неисправные вызывные кнопки пешеходных светофоров восстановили на Западном объезде Сергиева Посада и ул. Советской в рабочем поселке Нахабино г. о. Красногорска.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках летнего содержания. Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.