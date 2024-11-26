Дорожники отремонтировали светофоры в 8 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали восемь светофорных объектов, расположенных на региональных дорогах в восьми городских округах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Специалисты отремонтировали семь дорожных светофоров, расположенные на ул. Энергетиков в Дзержинском, ул. 50-летия ВЛКСМ в Королеве, ул. Горького в Ступине, ул. Советской в рабочем поселке Нахабино г. о. Красногорска, а также на Октябрьском проспекте в Люберцах и проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде.

Также отремонтировали неисправные вызывные кнопки двух пешеходных светофоров на ул. Большой Серпуховской в Подольске и ул. Фрунзе в Щелкове.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках летнего содержания. Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.