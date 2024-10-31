Дорожники отремонтировали светофоры в 8 округах Подмосковья

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В ходе обследования региональной дорожной сети сотрудники «Мосавтодора» провели ремонт светофорных объектов, расположенных на 8 региональных дорогах в восьми городских округах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Восемь дорожных светофоров отремонтировали на ул. Вернова в Дубне, ул. Советской в Щелкове, ул. Жуковского в Жуковском, ул. Гоголевской в Пушкино и на Шереметьевском шоссе в Лобне.

В Чехове отремонтировали дорожный светофор на Старосимферопольском шоссе и неисправную кнопку пешеходного светофора на ул. Советской.

Также неисправные вызывные кнопки отремонтировали на ул. Большой Серпуховской в Подольске.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках летнего содержания. Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.