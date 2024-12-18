Дорожники отремонтировали светофоры в 8 горокругах Подмосковья

Специалисты отремонтировали дорожные светофоры, расположенные в черте городов: на ул. Пролетарской в Серпухове, ул. Школьной в мкр. Климовск в Подольске, ул. Новоселки Слободка в Ивантеевке и ул. Московской во Фрязине. Также починили светофоры на Зеленом шоссе в поселке Горки Ленинские Ленинского округа, ул. П. Романово в Серебряных Прудах и на дорогах села Старая Ситня в Ступине и деревни Новофрязино в Щелкове.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках летнего содержания.

Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.