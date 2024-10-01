Дорожники отремонтировали светофоры в 7 округах Подмосковья

Светофоры отремонтировали на ул. Березовой в г. Дмитрове и на дороге в деревне Ярово Дмитровского округа, ул. Промышленной в г. Домодедово, ул. Московской в г. Чехове, ул. Фрунзе в г. Щелково, ул. Мира в г. Мытищи, а также на Можайском шоссе в Кубинке Одинцовского округа. Еще работоспособность светофорных объектов восстановили в г. о. Красногорске на ул. Ново-Никольской в черте г. Красногорска и ул. 1-й Волоколамской в р. п. Нахабино.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно — дорожники проводят не только уборочные, но и ремонтные работы.

Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.