Дорожники отремонтировали светофоры в 7 горокругах Подмосковья

Специалисты отремонтировали дорожные светофоры, расположенные в городах на ул. Кирова в Подольске, ул. Народного Ополчения в Красногорске, улицах Талсинской и 1-й Советском переулке в Щелкове и на Дзержинском шоссе в Котельниках. Также работоспособность светофоров восстановили на Песковском шоссе в поселке Радужный г. о. Коломна и на дороге в селе Игумново г. о. Серпухова.

Также починили неисправную вызывную кнопку пешеходного светофора на ул. Володарского в Наро-Фоминске.

Обследование дорожной сети проводится каждую неделю. Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.