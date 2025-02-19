Дорожники отремонтировали светофоры в 6 горокругах Подмосковья

Специалисты отремонтировали дорожные светофоры, расположенные на ул. Мира в Мытищах, ул. Дзержинского в Ивантеевке, ул. М. К. Тихонравова в Королеве, ул. Центральной и переулке Октябрьском в Щелкове, Лихачевском шоссе в микрорайоне Гранитный в Долгопрудном, а также на ул. 8 марта в деревне Клишева Раменского округа и на дороге в деревне Золотилово Сергиево-Посадского округа.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках летнего содержания.

Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.