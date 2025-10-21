Дорожники отремонтировали светофоры в 11 горокругах Подмосковья

Работоспособность дорожных светофоров восстановили на семи дорогах в черте городов: Дзержинском шоссе в Люберцах, Осташковском шоссе в Мытищах, Серпуховском шоссе в Протвине, Пушкинском шоссе в Пушкино, а также на Калининградской улице в Королеве, улице Ленина в Истре и улице Чайковского в Лобне.

Также светофоры отремонтировали на 62-м км Каширского шоссе в Домодедове, Заводской улице в деревне Демихово Орехово-Зуевского округа и на дороге в деревне Серково г. о. Щелково.

Неисправные вызывные кнопки двух пешеходных светофоров починили на Керамической улице в Балашихе и Вокзальной улице в Домодедове.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках содержания. Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.