Дорожники отремонтировали светофоры в 11 горокругах Подмосковья

Работоспособность дорожных светофоров восстановили на улице Кольцо в Дмитрове, улице Гагарина в Чехове, проспекте Космонавтов в Королеве, Олимпийском проспекте в Мытищах, улице Гагарина в Жуковском, Комсомольском проспекте в Люберцах, Носовихинском шоссе в Балашихе и на 51-м км Старого Симферопольского шоссе в Подольске.

А неисправные вызывные кнопки пешеходных светофоров отремонтировали на 30-м км Волоколамском шоссе в Красногорске, 90-м км Каширского шоссе в Ступине и на Фряновском шоссе в селе Трубино г. о. Щелково.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках содержания. Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.

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