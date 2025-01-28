Дорожники отремонтировали светофоры в 10 округах Подмосковья

Специалисты отремонтировали дорожные светофоры, расположенные на ул. Михалевича в Раменском, Центральном проезде в Ивантеевке, ул. Ново-Никольской в Красногорске, 46-м км Каширского шоссе в Домодедове, Кремневском шоссе в Протвине, ул. Центральной в деревне Санино округа Коломна, ул. Лебеденко в рабочем поселке Тучково Рузского округа, ул. Ленинской в селе Анискино Лосино-Петровского округа.

Также починили неисправные вызывную кнопку пешеходных светофоров на Московском шоссе у поселка Лакокраска Сергиево-Посадского округа.

Обследование дорожной сети проводится каждую неделю. Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.