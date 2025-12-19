Дорожники отремонтировали светофоры в 10 округах Подмосковья

Восстановили работоспособность светофорах, расположенных на пяти городских улицах: Революционной улице в Волоколамске, Пионерской улице в Королеве, улице Новоселки Слободка в Ивантеевке, 1-й Советской улице в Верее и Московской улице в Долгопрудном.

Также отремонтировали светофоры в малых населенных пунктах: Центральной улице в поселке Красный м. о. Истра, Быковском шоссе в поселке городского типа Малаховка г. о. Люберцы, 80-м км Каширского шоссе г. о. Ступино, Железнодорожной улице в селе Жаворонки Одинцовского г. о. и в поселке Сетовка г. о. Воскресенска.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках содержания. Специалисты Мосавтодора особое внимание уделяют дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.