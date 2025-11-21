Дорожники отремонтировали светофоры в 10 округах Подмосковья
Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали светофорные объекты, расположенные на региональных дорогах в 10 городских округах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Работоспособность 10 дорожных светофоров восстановили на 56-м км Каширского шоссе в Домодедове, 1-й Железнодорожной улице в Можайске, Варшавском шоссе и улице Маштакова в Подольске, Осташковском шоссе в деревне Болтино г. о. Мытищи, Лихачевском шоссе в Долгопрудном, Железнодорожной улице в Электроуглях Богородского округа, Зеленом шоссе в поселке городского типа Горки Ленинские Ленинского г. о., Центральной улице в Балашихе и на дороге в деревне Чепелево м. о. Чехова.
Неисправную вызывную кнопку пешеходного светофора отремонтировали в деревне Борисово г. о. Серпухова.
Обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках содержания. Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.
«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.