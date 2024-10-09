Дорожники отремонтировали светофоры на 11 дорогах Подмосковья

сегодня в 17:55

Специалисты «Мосавтодора» провели ремонт светофорных объектов, расположенных на 11 региональных дорогах в 10 округах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Восемь дорожных светофоров отремонтировали на 55-м км Каширского шоссе в Домодедове, 79-м км Каширского шоссе в Ступине, улицах Октябрьской Революции и Астахова в г. Коломне, 60-м км Волоколамского шоссе в Истре, Пролетарском проспекте в Щелкове, Осташковском шоссе в деревне Болтино округа Мытищи.

Неисправные вызывные кнопки пешеходных светофоров восстановили Можайском шоссе в Голицыне Одинцовского округа, ул. Текстильной в Лобне, ул. Жуковского в деревне Пехорка округа Люберцы.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках летнего содержания. Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.