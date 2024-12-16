Дорожники отремонтировали остановочные павильоны в 6 округах Подмосковья

Для повышения комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта дорожники отремонтировали остановки на ул. Советской Конституции в Ногинске, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, ул. Московской в Чехове, на ул. Жилинской в поселке Андреевка г. о. Солнечногорска. Также ремонт павильонов провели в Раменском округе — на ул. Гурьева в Раменском и на ул. Новошоссейной в п. Совхоза Сафоновский, а также в городском округе Коломна — на проспекте Кирова в Коломне и на ул. Ленина в Озерах.

Уборочные и ремонтные работы на региональных дорогах Московской области проводятся круглосуточно. Обследование дорожной сети проводится еженедельно, в рамках которых специалисты особое внимание уделяют элементам дорожной инфраструктуры: остановочным пунктам, знакам, ограждениям, искусственным неровностям, линиям освещения и светофорам.

Все работы контролируются с помощью специализированной системы СКПДИ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.